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Политолог заявил, что ЕС не возражает против превращения Украины в Афганистан

Политолог Дизен: ЕС не против превращения Украины в «новый Афганистан»

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Evgeniy Maloletka/AP

Европейские лидеры не выступили против превращения Украины в «новый Афганистан». Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил норвежский политолог Гленн Дизен.

«(Экс-госсекретарь США. – Прим. ред.) Хиллари Клинтон призвала Вашингтон между тем превратить Украину в новый Афганистан, чтобы нанести вред России», — напомнил политолог.

Дизен добавил, что слова о «новом Афганистане» прозвучали после провала стамбульских переговоров России и Украины весной 2022 года.

Как отметил Дизен, лидеры европейских стран, показывая полное отсутствие нравственного достоинства, ничего не возразили на соответствующее заявление экс-госсекретаря США.

До этого депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук призвал как можно скорее начать переговоры с РФ ради завершения боевых действий. По словам парламентария, для него самое важное — сохранить страну и жизни ее граждан.

Ранее Зеленский анонсировал «обсуждение вопросов территориальной целостности».

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