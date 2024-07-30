В США приготовились ввести новые санкции против Венесуэлы из-за выборов

Результаты президентских выборах в Венесуэле противоречат независимым данным, которые изучили США, в связи с чем Вашингтон не отменит санкции против латиноамериканской страны и может ввести новые. Об этом пишут Reuters и Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников из администрации американского президента Джо Байдена.

29 июля штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о его победе. Оппозиция не признала победу политика и назвала победителем Эдмундо Гонсалеса. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо обратилась к армии и призвала свергнуть Мадуро.

По данным Bloomberg, экзитпол, проведенной фирмой Edison Research (США), показал победу Гонсалеса, он опередил Мадуро более чем 30 процентных пунктов. Венесуэльская фирма Hinterlaces, напротив, в своем экзитполе указала о лидерстве Мадуро (54,6% голосов против 42,8% у Гонсалеса).

Reuters также отмечает, что Вашингтон усилит давление на Мадуро с тем, чтобы тот обнародовал детализированную таблицу голосов, в противном случае международное сообщество не примет объявленные результаты.

Ранее Путин поздравил Мадуро с переизбранием.