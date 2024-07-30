Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США приготовились ввести новые санкции против Венесуэлы из-за выборов

Bloomberg: в США не исключили новые санкции против Венесуэлы после победы Мадуро

close
100%
Fernando Vergara/AP

Результаты президентских выборах в Венесуэле противоречат независимым данным, которые изучили США, в связи с чем Вашингтон не отменит санкции против латиноамериканской страны и может ввести новые. Об этом пишут Reuters и Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников из администрации американского президента Джо Байдена.

29 июля штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о его победе. Оппозиция не признала победу политика и назвала победителем Эдмундо Гонсалеса. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо обратилась к армии и призвала свергнуть Мадуро.

По данным Bloomberg, экзитпол, проведенной фирмой Edison Research (США), показал победу Гонсалеса, он опередил Мадуро более чем 30 процентных пунктов. Венесуэльская фирма Hinterlaces, напротив, в своем экзитполе указала о лидерстве Мадуро (54,6% голосов против 42,8% у Гонсалеса).

Reuters также отмечает, что Вашингтон усилит давление на Мадуро с тем, чтобы тот обнародовал детализированную таблицу голосов, в противном случае международное сообщество не примет объявленные результаты.

Ранее Путин поздравил Мадуро с переизбранием.

Все новости на тему:
Протесты в Венесуэле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами