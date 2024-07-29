Названа возможная должность Неверова после ухода с поста вице-спикера ГД РФ

Депутат Государственной думы РФ Сергей Неверов, освобожденный от должности вице-спикера, будет работать в комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Сергей Неверов будет работать в комитете у Нины Останиной <...>. Речи о переходе в комитет по делам национальностей и занятии каких-либо командных должностей не идет», — сказал источник агентства.

Он добавил, что парламентарий продолжит работать в качестве рядового депутата.

23 июля ГД РФ провела пленарное заседание, в ходе которого законодатели приняли решение освободить Сергея Неверова от должности вице-председателя. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение в парламент за день до этого.

При этом сам депутат заявил, что после сложения с себя полномочий вице-спикера намерен проситься в комитет по делам национальностей. Но, судя по последней информации, ему не удалось добиться желаемого.

Как писала газета «Ведомости» в мае текущего года, вопрос о кадровых перестановках в ГД РФ подняли после снятия с должности заместителя премьер-министра Виктории Абрамченко. Уже тогда предполагалось, что она перейдет в нижнюю палату парламента и станет вице-спикером.

Ранее двоих депутатов ГД РФ освободили от руководящих должностей в комитетах.