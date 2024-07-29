В Госдуме ответили на заявление Австрии о нежелании «рушить мосты» с Россией

Многие европейские страны признают, что Россия занимает важное место на международной арене, и не желают портить отношения, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Так он в беседе с RT оценил заявление австрийского МИД, который призвал не разрушать все мосты с Россией.

Власти Австрии, по мнению депутата, стараются воспользоваться инструментами международной дипломатии. Они тактично заявляют о своей позиции, отрекаясь от русофобских настроений других государств, однако при этом стараются не разозлить западные страны.

«Заявление главы МИД Австрии — пример того, как аккуратно сказать о своей позиции, при этом придерживаясь заданного коллективным Западом курса», — убежден парламентарий.

Напомним, помимо этого, глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил о бессмысленности высылки российских дипломатов, а также призвал не отказываться от переговоров с Москвой, назвав такое развитие событий «опасным для жизни». Он подчеркнул, что выступает за дипломатию, которую поддерживает ОБСЕ.

В Киеве ранее ответили главе МИД Австрии, призывающего к мирным переговорам по Украине.