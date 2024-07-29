Грузинская оппозиция обратилась в конституционный суд из-за закона об иноагентах. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

По информации телеканала, депутаты перед подачей иска опротестовали весь закон, а не его отдельные положения. Оппозиционные грузинские политики считают, что закон «О прозрачности иностранного влияния» противоречит пункту конституции страны, обязывающему государственные органы принимать все меры для вступления страны в Евросоюз и НАТО.

По мнению парламентариев, закон об иноагентах препятствует евроинтеграции.

До этого председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявлял, что процветание и мир в Грузии не будут принесены в жертву ради вступления в Европейский союз (ЕС). Европейская бюрократия в процессах интеграции в ЕС оставляла Грузию позади Украины, однако все требования Тбилиси выполнял раньше Киева.

14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе говорил, что на Западе недовольны отказом Грузии выступать против России.