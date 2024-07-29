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В ЕС подготовили план борьбы с идеями Трампа в случае его победы на выборах

FT: ЕС подготовил стратегию против плана Трампа повысить тарифы на ряд товаров

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Tom Brenner/Reuters

Европейский союз готовит новую стратегию в сфере торговли с США на случай, если Дональд Трамп одержит победу на предстоящих выборах. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Речь идет о двухступенчатой стратегии, согласно которой ЕС готов принять требования новой администрации, но ужесточит подход, если Вашингтон продолжит повышать цены на ряд товаров. Власти стран Европы надеются, что этот план станет лучшим ответом на замыслы Трампа ввести минимальный тариф на уровне 10% на все товары из ЕС.

Если Трамп вновь возглавит США, ЕС свяжется с его командой, чтобы обсудить, какие группы американских товаров Евросоюз мог бы закупать в большом количестве и таким образом сбалансировал торговое сальдо между союзом и американским государством. Если Трамп все же повысит пошлины, Еврокомиссия предоставит Соединенным Штатам список товаров, пошлины на которые сообщество может в ответ поднять вдвое и более.

Издание напоминает, что во время первого президентского срока Трампа (2017 — 2021 годы) торговля между США и ЕС значительно ухудшилась.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.

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Выборы в США — 2024
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