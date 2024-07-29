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Японский депутат направился в Россию с просьбой о морской капусте и могилах

Депутат из Японии отправился в РФ для встречи с представителями Росрыболовства

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Global Look Press

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки отправился в Россию, чтобы встретиться с представителями министерства иностранных дел РФ и Росрыболовства. Об этом сообщили ТАСС в офисе парламентария.

«Он намерен попросить о возобновлении промысла морской капусты у острова Кайгара (Сигнальный)», — сообщили в офисе.

Также Судзуки хочет попросить разрешения на посещение могил предков бывшими японскими жителями южной части Курил.

Депутат намерен пробыть в России до 31 июля и вернуться на родину 1 августа.

В апреле Судзуки посетил церемонию открытия Фестиваля российской культуры в Токио и призвал к созданию новых российско-японских отношений. Депутат назвал себя другом России и заявил, что намерен продолжать прилагать усилия для построения двусторонних связей, несмотря на текущие разногласия двух стран из-за ситуации вокруг Украины.

В прошлом году японская оппозиционная партия Общество обновления Японии исключила из своих рядов Судзуки из-за его визита в Россию. Судзуки не оповещал руководство партии о своей поездке. Помимо прочего, негативную реакцию вызвали его заявления в интервью российским СМИ. Например, депутат сказал, что он уверен в победе России в конфликте с Украиной и верит в будущее российского государства.

Ранее Судзуки раскритиковал попытку решить конфликт на Украине с позиции Киева.

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