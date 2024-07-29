Польский замминистра предложил Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский предложил Венгрии выйти из Европейского союза и Североатлантического альянса (НАТО). Об этом пишет Polska Agencja Prasowa.

«Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и якобы плохо к ней относятся. Это, безусловно, антиевропейская, антиукраинская, антипольская политика Венгрии», — заявил замглавы польского МИД.

Так Бартошевский отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который пригрозил странам Евросоюза расплатой за военную авантюру, которую они затеяли на Украине, в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США.

До этого Орбан подчеркнул, что Евросоюз уже проиграл в украинском конфликте и в случае ослабления в нем роли США не сможет финансировать ни продолжение боевых действий, ни восстановление Украины, ни ее «текущее функционирование».

Ранее Венгрия обвинила Польшу в лицемерии из-за покупки российской нефти.