Будапешт обвинил Варшаву в лицемерии из-за покупки российской нефти

Польские власти, обвиняя Будапешт в импорте российской нефти, ведут себя лицемерно, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя слова заместителя министра иностранных дел Польши Владислава Теофила Бартошевского о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находится на периферии международного сообщества, Сийярто отметил, что следующие из Варшавы высказывания являются лицемерными. Венгерский министр иностранных дел подчеркнул, что Польша, обвиняя Будапешт в покупке российской нефти, сама является одной из крупнейших ее импортеров.

Сийярто заявил, что Венгрия ради сохранения двухсторонних отношений долго терпела провокации и лицемерие правительства Польши, но этому наступает конец.

До этого сообщалось, что Совет Евросоюза отказался проводить в Венгрии неформальную встречу глав министерств иностранных дел стран Европейского союза.

Ранее Венгрия призвала ЕС открыть канал коммуникаций с Россией.