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Вице-премьер Словакии отказался участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Париже

Вице-премьер Словакии назвал Олимпиаду в Париже символом извращенного упадка

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Aurelien Morissard/AP

Вице-премьер Словакии Томаш Тараба сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*, что отказался участвовать в церемонии закрытия Олимпийских игр (ОИ) в Париже, потому что они стали символом извращенного упадка.

Политик отметил, что должен был представлять свою страну на мероприятии, но решил не принимать участие в церемонии закрытия ОИ.

«Эта Олимпиада в нормальном мире навсегда останется как отвратительный символ извращенного упадка, которая злоупотребила красотой спорта и сделала из этого прогрессивный политический театр», — написал Тараба.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

27 июля основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц назвал открытие Олимпийских игр в Париже «закрытием человечества».

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр состоялась в пятницу, 26 июля, на Сене. Фото с открытия можно увидеть в галерее «Газета.Ru».

Ранее режиссер Богомолов раскритиковал церемонию открытия Олимпиады.

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