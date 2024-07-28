ЕС пообещал не наказывать Молдавию при отрицательных итогах референдума

Европейский союз будет разочарован при отрицательных итогах референдума по евроинтеграции Молдавии. Об этом заявил глава делегации ЕС в республике Янис Мажейкс, передает РИА Новости.

Он заверил, что Евросоюз в этом случае не станет «наказывать» молдавское государство.

Дипломат также отметил, что ЕС не откажется от поддержки Молдавии, если пророссийские партии победят на президентских и парламентских выборах в республике.

«Мы будем максимально сотрудничать с Молдавией. Даже в случае отказа большинства мы будем сотрудничать с теми, кто в нас нуждается, потому что граждане, которые пользуются социальными столовыми или дети в молдавских селах, которым нужны слуховые аппараты, не должны страдать из-за политических выборов», — сказал Мажейкс.

При этом он заявил, что в этом случае процесс вступления Молдавии в Евросоюз удлинится.

16 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что референдум о вступлении Молдавии в ЕС является конституционным, он должен пройти 20 октября текущего года.

До этого Санду сказала, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза. По ее словам, у республики есть поддержка от стран ЕС. Глава государства призвала все политические силы в стране признать, что другого пути развития Молдавии, кроме пути европейской интеграции, не существует.

Ранее молдавский политик назвал фантомом идею евроинтеграции его страны в ЕС.