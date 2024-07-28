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Трамп заступился за прикрывавшую его во время покушения женщину-агента

Трамп заступился за подвергшуюся нападкам женщину-агента Секретной службы США

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Xin Hua/Global Look Press

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заступился за женщину-агента Секретной службы Соединенных Штатов, которая подверглась нападкам в интернете. Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, среди охранявших его женщин-агентов не было ни одной медлительной. Политик заявил, что женщина, которая сидела справа от него, является прекрасным человеком.

«Она была такой храброй, она защищала меня, как могла, она была готова «схватить пулю», — сказал Трамп на митинге в Сент-Клауде (штат Миннесота).

В частности, ведущий политического шоу Daily Wire Мэтт Уолш написал в социальной сети X (бывший Twitter), что женщины не должны работать в Секретной службе. По его мнению, «там должны быть самые лучшие, а среди лучших в этой работе нет женщин».

До этого Федеральное бюро расследований (ФБР) установило, что Трамп действительно получил пулевое ранение при покушении.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в Батлере, который находится в штате Пенсильвания. В политика выстрелили несколько раз, его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. В результате атаки пострадали несколько сторонников политика. После оказания помощи Трампа выписали из больницы. В настоящее время расследование нападения на экс-президента все еще продолжается.

Ранее Секретная служба поминутно рассказала, как готовилось покушение на Трампа.

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Покушение на Трампа
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