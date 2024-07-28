В КНР выразили надежду, что ЕС будет объективно смотреть на развитие страны

Премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Пекине выразил надежду, что Евросоюз будет объективно смотреть на развитие Китая. Его слова приводит РИА Новости.

«Надеемся, что ЕС будет объективно смотреть на развитие Китая, придерживаться партнерской позиции, углублять диалог и сотрудничество», — заявил премьер Госсовета Китая.

Также он выразил надежду, что Брюссель будет содействовать стабильному и здоровому развитию отношений Китая и Евросоюза, а также совместно противостоять глобальным вызовам.

До этого официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что НАТО является пережитком холодной войны и продуктом лагерной конфронтации. По его словам, уже длительное время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих высказываниях игнорировал факты и выискивал любые поводы для нападок на Китай. 11 июля генеральный секретарь НАТО заявил, что поддержка, которую Китай оказывает России, является угрозой безопасности для альянса.

Ранее в США не исключили распад НАТО из-за России и Китая.