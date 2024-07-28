Верховный лидер Ирана назвал приоритеты во внешней политике

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал приоритеты во внешней политике исламской республики. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, одним из внешнеполитических приоритетов Ирана является развитие отношений с соседними странами.

«Другой приоритет — отношения со странами, которые могут расширить нашу дипломатическую арену, например, африканские и азиатские страны», — сказал Хаменеи во время церемонии вступления Масуда Пезешкиана в должность президента исламской республики.

Он заявил, что Тегеран также ставит в приоритет крепкие отношения с государствами, которые поддерживали Иран и помогали ему в ходе оказываемого на него давления.

Аятолла отметил, что не назвал одним из приоритетов внешней политики отношения со странами Европы. Он пояснил, что причина этому заключается в том, что «в течение этих нескольких лет они не обращались с нами хорошо».

«В вопросах санкций, нефти, в (других. — «Газета.Ru») различных вопросах, в ложных заявлениях, касающихся, например, прав человека... они поступали плохо», — добавил Хаменеи.

До этого министерство иностранных дел Ирана призвало Запад «открыть новую главу» в отношениях.

Ранее Иран пообещал не менять курс в отношениях с Россией.