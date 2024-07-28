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Верховный лидер Ирана назвал приоритеты во внешней политике

Хаменеи: отношения с соседними странами — приоритет внешней политики Ирана

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Supreme Leader/WANA/Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал приоритеты во внешней политике исламской республики. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, одним из внешнеполитических приоритетов Ирана является развитие отношений с соседними странами.

«Другой приоритет — отношения со странами, которые могут расширить нашу дипломатическую арену, например, африканские и азиатские страны», — сказал Хаменеи во время церемонии вступления Масуда Пезешкиана в должность президента исламской республики.

Он заявил, что Тегеран также ставит в приоритет крепкие отношения с государствами, которые поддерживали Иран и помогали ему в ходе оказываемого на него давления.

Аятолла отметил, что не назвал одним из приоритетов внешней политики отношения со странами Европы. Он пояснил, что причина этому заключается в том, что «в течение этих нескольких лет они не обращались с нами хорошо».

«В вопросах санкций, нефти, в (других. — «Газета.Ru») различных вопросах, в ложных заявлениях, касающихся, например, прав человека... они поступали плохо», — добавил Хаменеи.

До этого министерство иностранных дел Ирана призвало Запад «открыть новую главу» в отношениях.

Ранее Иран пообещал не менять курс в отношениях с Россией.

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