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Патрушев заявил, что для РФ неважно, кто выиграет президентские выборы в США

Патрушев: для РФ неважно, кто будет возглавлять США — Трамп или Харрис

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Reuters

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Москве все равно, кто победит на выборах США, для РФ в лучшую сторону пока ничего не изменится. Его слова передает ТАСС.

«Нам совершенно все равно: [кандидат от Республиканской партии Дональд] Трамп или [кандидат от Демократической партии] Камала [Харрис], в лучшую сторону пока для нас ничего не меняется», — поделился Патрушев с журналистами.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что в шорт-лист кандидатов на пост вице-президента США от демократов в рамках предвыборной кампании Камалы Харрис вошли сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц.

Также газета The New York Times писала, что Трамп пообещал превратить страну в «биткоин-сверхдержаву», отметив, что в случае переизбрания прекратит преследование в отношении этой отрасли.

Ранее Илон Маск назвал Камалу Харрис «марионеткой» Сороса.

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