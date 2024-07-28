Патрушев заявил, что для РФ неважно, кто выиграет президентские выборы в США

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Москве все равно, кто победит на выборах США, для РФ в лучшую сторону пока ничего не изменится. Его слова передает ТАСС.

«Нам совершенно все равно: [кандидат от Республиканской партии Дональд] Трамп или [кандидат от Демократической партии] Камала [Харрис], в лучшую сторону пока для нас ничего не меняется», — поделился Патрушев с журналистами.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что в шорт-лист кандидатов на пост вице-президента США от демократов в рамках предвыборной кампании Камалы Харрис вошли сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц.

Также газета The New York Times писала, что Трамп пообещал превратить страну в «биткоин-сверхдержаву», отметив, что в случае переизбрания прекратит преследование в отношении этой отрасли.

Ранее Илон Маск назвал Камалу Харрис «марионеткой» Сороса.