Лавров заявил, что невозможно полностью уничтожить ХАМАС

Невозможно полностью уничтожить палестинскую группировку ХАМАС, как этого хочет израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Малайзию, передает ТАСС.

Он считает эту задачу нереальной.

«На мой взгляд, эту точку зрения разделяют многие мои коллеги, это нереальная задача — полностью уничтожить организацию, которая существуют и у которой есть достаточно возможностей и достаточно поддержки, в том числе в мусульманском мире», — сказал Лавров.

В июле Нетаньяху заявлял, что не откажется от победы над радикальной группировкой.

По его словам, если Израиль откажется от этой цели, то он окажется в опасности «перед лицом оси зла во главе с Ираном». Он подчеркнул, что условия для освобождения людей, похищенных ХАМАС, складываются из военного давления, которое страна оказывает на боевиков.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа и похитили более 200 заложников. В ответ израильская армия начала наземную операцию, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.