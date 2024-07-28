Военкоры раскрыли подробности засады на колонну ЧВК «Вагнер» в Африке

Колонна частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Мали шла на подмогу правительственным войскам, но попала в засаду. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

«Колонна правительственных войск и ЧВК «Вагнера» в Мали попала в засаду туарегов-исламистов», — уточнили в сообщении.

Бойцы лишились поддержки с воздуха, так как авиация не могла работать из-за песчаной бури. Как отмечает канал, несовместимые с жизнью ранения получили «много хороших парней».

До этого сообщалось, что в Мали в результате засады боевиков арабского движения Азавада понесли тяжелые потери подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и солдаты местных вооруженных сил. Военный корреспондент и автор Telegram-канала Grey Zone попал под обстрел в результате нападения боевиков-туарегов в Африке.

Ранее сообщалось, что бывших бойцов ЧВК «Вагнер» разместят в пяти африканских странах: Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Нигере.