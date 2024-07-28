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В ФРГ раскрыли план Зеленского в отношении НАТО

Немецкий генерал Куят: Зеленский хочет эскалации конфликта между Россией и НАТО

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Nathan Howard/Reuters

Владимир Зеленский стремится к эскалации конфликта между Россией и НАТО. К такому выводу пришел немецкий генерал в запасе Харальд Куят, сообщает портал NachDenkSeiten.

«Зеленский хочет эскалации войны между Россией и НАТО», — отметил он.

Куят уточнил, что это единственный способ для Зеленского предотвратить катастрофическое военное поражение и выжить на своем посту.

Отставной военный обратил внимание, что срыв переговоров с Россией оказался «серьезным просчетом» Запада и Украины, так как негативные экономические и политические последствия этого увеличились до «огромных масштабов».

По мнению Куята, чем бы ни завершился конфликт, в проигрыше останутся простые граждане Украины и ряда европейских стран.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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