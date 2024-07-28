Экс-глава МВД Британии Патель заявила о желании стать лидером консерваторов

Бывший министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила в социальной сети Х о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера оппозиционной Консервативной партии Великобритании.

«Я баллотируюсь на пост нового лидера Консервативной партии», — написала она.

До этого бывший министр иностранных и внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли выдвинул свою кандидатуру на этот пост. Также в борьбу за пост вступил бывший замглавы МВД Великобритании Роберт Дженрик включился.

Выдвижение кандидатур будет продолжаться до ухода британского парламента на летние каникулы 30 июля.

До этого доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин объяснил поражение консерваторов на выборах в Великобритании кризисом в партии.

Ранее в Британии сообщили о запугивании кандидатов в ходе выборов.