Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп хочет создать стратегический резерв биткоинов в США

Трамп заявил, что создаст стратегический резерв биткоинов в США в случае победы

close
100%
Shutterstock

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах он намерен создать национальный стратегический резерв биткоинов. Его слова с выступления на ежегодной конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле передает ТАСС.

Трамп пообещал, что если его изберут президентом, то политика его администрации будет состоять в том, чтобы сохранить 100% всех биткоинов, которые правительство страны держит в настоящее время или приобретет в будущем.

«Это станет, по сути, ядром национального стратегического резерва биткоинов», — сказал политик.

По его словам, в первый же день своего пребывания на должности президента он уволит председателя комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера, который известен как критик криптовалют.

В период своего президентства Трамп рассматривал вопрос запрета биткоинов.

15 июля сообщалось, что курс биткоина подскочил после покушения на Трампа.

Ранее Трамп оставил $500 чаевых официанту в рамках своей предвыборной кампании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами