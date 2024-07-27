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Стало известно, когда Харрис объявит о своем выборе кандидатуры вице-президента США

CNN: Харрис объявит о своем выборе кандидатуры вице-президента в начале августа

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Kevin Mohatt/Reuters

Участник президентской гонки в США Камала Харрис объявит о своем выборе кандидатуры вице-президента в начале августа. Об этом сообщает CNN.

«Она выберет того, с кем ей комфортно», — сообщил CNN осведомленный источник в Демократической партии, добавив, что Харрис не склоняется к кандидатурам, которые ранее считались фаворитами в этом вопросе.

Тем не менее CNN отмечает, что в список ведущих кандидатов, проходящих проверку, по-прежнему входят губернатор Северной Каролины Рой Купер, губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро и сенатор от Аризоны Марк Келли.

Кроме того, не исключаются кандидатуры министра транспорта Пита Буттиджига, у которого сложились хорошие отношения с Харрис, а также губернаторов Кентукки и Миннесоты Энди Бешира и Тима Уолза.

О том, почему выход Джо Байдена из избирательной гонки с заменой его на Камалу Харрис не меняет расстановку сил в США — в материале политического обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее в США указали на ошибку демократов с кандидатурой Харрис.

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