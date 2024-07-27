Самолет Лаврова приземлился в Малайзии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Малайзию. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет с дипломатом приземлился в аэропорту Куала-Лумпура. Подробности визита не анонсировались.

Утром 27 июля Лавров принял участие во встрече глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров объединения. Там он сидел напротив государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Потом российский министр вместе с другими коллегами принял участие во встрече Восточноазиатского саммита (ВАС) в Лаосе. Участников мероприятия поприветствовал заместитель Сипхандона, глава МИД страны Салёмсай Коммасит.

По окончании встречи ВАС Лавров во Вьетнаме провел переговоры с новым главой МИД Южной Кореи Чо Тхэ Елем. Дипломаты обсудили ситуацию на Корейском полуострове и двусторонние отношения.

Ранее в МИД РФ предостерегли Южную Корею от передачи оружия Украине.