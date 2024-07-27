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Орбан заявил, что многие страны становятся на сторону России

Орбан: мир постепенно становится на сторону России, вопреки указаниям Запада

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Многие страны мира постепенно становятся на сторону России в конфликте на Украине, несмотря на указания Запада. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, слова которого передает Magyar Nemzet.

«За последние два года произошел поворот на 180 градусов. Запад отдал приказ миру выступить против РФ и поддержать Запад. Но сегодня мы находимся на той стадии, когда все постепенно становятся на сторону РФ», — заявил он.

Венгерский премьер подчеркнул, что Москву поддерживают крупнейшие государства, включая Индию, КНР и Иран.

До этого Орбан заявил, что Россия успешно адаптировалась к санкциям, введенным против Москвы Западом с 2014 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Орбан после своего визита в Москву стал «европейским смутьяном», хотя не говорил о поддержке России и пытался понять российскую позицию по Украине.

Ранее Владимир Зеленский высказал недовольство тем, что Орбан не уведомлял его о планах своих поездок.

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