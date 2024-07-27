В США указали на ошибку демократов с кандидатурой Харрис

Бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден заявил, что демократы ошиблись с кандидатурой вице-президента США Камалы Харрис на президентских выборах в США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кардена, Харрис не способна вести дебаты и произносить воодушевляющие речи.

«Я думаю, что демократы совершили ошибку. Лучше бы они оставили Байдена», — поделился экс-советник Госдепа.

Карден добавил, что экс-президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп легко одержит победу над Харрис, так как она олицетворяет собой «сочетание самодовольства и глупости».

До этого научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов рассказал, что у экс-президента США Барака Обамы не осталось иного варианта, кроме поддержки действующего вице-президента Камалы Харрис в предвыборной гонке.

Ранее Илон Маск назвал Камалу Харрис «марионеткой» Сороса.