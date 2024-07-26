МИД Венгрии: ЕС вместо защиты стран-членов оправдывает шантаж Украины

Возмутительно, что Европейский союз вместо защиты стран-членов оправдывает шантаж Украины в вопросе остановки транзита нефти из России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярт. Об этом он написал в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Историческим грехом брюссельской бюрократии является то, что способность ЕС отстаивать свои интересы сейчас слабее, чем когда-либо ранее», — сказал Сийярто.

Он заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустили ситуацию, когда Евросоюз не в состоянии защитить свои собственные государства-члены (Словакию и Венгрию) от шантажа кандидата в члены (Украины).

26 июля глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что остановкой транзита российской нефти Киев шантажирует Венгрию и Словакию за их позицию по конфликту на Украине.

17 июля Петер Сийярто заявил об остановке транзита российской нефти через украинскую территорию. 18 июля компания Transpetrol, которая выступает оператором словацкого участка нефтепровода «Дружба», сообщила, что Словакия перестала получать нефть от «Лукойла».

Позже венгерский министр по делам ЕС Янош Бока отметил, что договор об ассоциации Украины с Европейским союзом предусматривает возможность арбитражного суда по ситуации с ограничением транзита нефти из России через Украину.

Ранее премьер Словакии предложил Украине решение по транзиту нефти из РФ.