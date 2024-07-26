Большинство граждан США хотят отставки Байдена

Большинство американских избирателей придерживаются мнения о том, что президенту США Джо Байдену стоит досрочно покинуть свой пост. По опросу Rasmussen Reports, данную точку зрения поддерживают 52% респондентов.

Согласно исследованию, около 76% американцев позитивно оценивают решение президента США прекратить участие в предвыборной гонке. Из них 53% полностью поддерживают этот шаг Байдена. Против прекращения предвыборной кампании главы Белого дома выступили лишь 18% респондентов.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока. Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. При этом оппоненты Байдена из Республиканской партии призвали его сложить полномочий вслед за отказом от участия в выборах.

Ранее Байден рассказал, покинет ли президентское кресло после выхода из предвыборной гонки.