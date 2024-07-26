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Песков прокомментировал информацию о задержании россиянина в Париже накануне ОИ

Песков: Кремль не располагает информацией о задержании россиянина в Париже

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Christian Hartmann/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал появившуюся во французских СМИ информацию о задержании в Париже россиянина, который якобы работал на дестабилизацию Олимпийских игр.

По его словам, Кремль не располагает данной информацией, там видели только сообщения СМИ.

«Мы видели сообщения СМИ, они достаточно курьезные, по идее должно быть проинформировано наше посольство в Париже», — сказал представитель Кремля.

24 июля сообщалось, что гражданин России, задержанный во Франции из-за якобы планов по дестабилизации ситуации в период Олимпиады, оказался поваром. Отмечается, что 40-летний мужчина обучался в парижской кулинарной школе, работал в мишленовском ресторане, а также является «бывшим участником реалити-шоу».

До этого исполняющий обязанности МВД Франции Жеральд Дарманен подтвердил задержание гражданина РФ, которого обвиняют в подготовке дестабилизации в ходе Олимпиады. Также он сообщил, что еще несколько лиц с российским гражданством были задержаны в стране якобы из-за попыток вмешательства в дела страны.

Ранее собравшихся в Париж россиян предупредили о русофобии.

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