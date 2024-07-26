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В Кремле заявили о высоком уровне патриотизма в российском обществе

Песков: уровень консолидации общества и патриотизма в России очень высок

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уровень консолидации и патриотизма российского общества очень высок. Видео с его словами опубликовал Telegram-канал «Мастерской новых медиа».

«Уровень консолидации нашего общества и уровень патриотизма по стране в целом на очень высоком уровне», — сказал Песков.

Представитель Кремля также заявил о необходимости подготовить целую плеяду учителей с новым видением и пониманием патриотизма, которые будут преподносить информацию для нового поколения интересно.

«Потому что рассказывать детям кондово, для галочки — никогда не работает», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, «когда родители видят, что детям что-то рассказывают для галочки, они тоже начинают протестовать совершенно справедливо».

В конце июня заместитель министра юстиции Евгений Забарчук заявлял, что современную правовую систему России должна формировать идея патриотизма, а не прибыли, как это было в 90-х годах.

Ранее стало известно, что российских студентов могут обязать сдавать нормы ГТО для развития патриотизма.

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