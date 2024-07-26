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Маск встретился с Нетаньяху

Илон Маск провел встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху

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netanyahu/X (ранее Twitter)

Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил Нетаньяху в своем аккаунте в социальной сети X.

«Вчера после выступления в конгрессе я встретился с Илоном Маском в Вашингтоне. Мы обсудили возможности и вызовы искусственного интеллекта, его воздействие на экономику и общество, а также обсудили пути технологического сотрудничества с Израилем», — заявил Нетаньяху.

До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что Демократическая партия США проявляет открытый антисемитизм.

Маск выразил свое мнение в ответ на комментарий конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес. Она написала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «потерял многих», из-за чего лишь часть членов конгресса присутствовала на его выступлении.

Ранее Нетаньяху обвинил Запад в потере совести.

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