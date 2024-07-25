Байдена назвали героем за выход из президентской гонки

Президент США Джо Байден принял решение о прекращении своей предвыборной кампании как «герой, упавший на свой меч», считает бывший советник президента Барака Обамы Ван Джонс, передает Fox News. По его словам, глава государства пожертвовал своей политической карьерой ради блага Соединенных Штатов.

«Он хорошо справился. Это хороший человек <...> Большинство героев сражаются до победного конца. Он упал на свой меч», — отметил Джонс.

Он добавил, что Байден проявил благородство, уступив дорогу новому поколению политиков, поставив нужды страны на первое место. Джонс подчеркнул, что своим решением президент США показал свой характер, в отличии от его предшественника Дональда Трампа, который отказался признавать свой проигрыш на выборах 2020 года.

«Вы можете ставить людей на первое место, вы можете передавать эстафету, и благодаря этому вы становитесь более значимым человеком», — заключил экс-советник Обамы.

Ранее Дональд Трамп рассказал, почему Байден снялся с выборов.