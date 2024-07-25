Стали известны детали телефонного разговора Трампа с Зеленским

Бывший президент США Дональд Трамп раскрыл в интервью Fox News детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам кандидата в президенты США, он призвал украинского лидера как можно скорее закончить вооруженное противостояние с РФ.

«Это военная машина. Перед вами военная машина. Это то, чем они занимаются. Они воюют. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона», — сказал Трамп, уточнив, что он имеет в виду русских.

Республиканец сообщил, что он напомнил Зеленскому о несостоявшемся весеннем наступлении Вооруженных сил Украины и «миллионах мин», установленных российской армией. Конфликт на Украине Трамп назвал «полным беспорядком», который «не должен был случиться».

До этого Трамп назвал беседу с Зеленским «очень хорошей». Этот звонок стал их первым разговором с тех пор, как экс-президент США покинул Белый дом. Разговор прошел на фоне обеспокоенности в Европе на тему возможной политики Трампа в отношении украинского конфликта, а также помощи Киеву.

Ранее в офисе Зеленского допустили приезд Трампа на Украину.