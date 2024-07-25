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В Грузии рассказали, кто может стать лучшим президентом страны

В Грузии допустили участие Иванишвили в президентских выборах

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David Mdzinarishvili/Reuters

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе не исключил, что миллиардер и основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили может стать президентом страны, передает «Новости-Грузия». По его словам, политик мог бы достичь хороших результатов на этом посту.

«Иванишвили, если он решит баллотироваться в президенты, я уверен, станет лучшим президентом в истории Грузии», — отметил Брегадзе.

Сам Иванишвили пока о своих президентских амбициях не говорил, в «Грузинской мечте» об этом также говорят впервые. По грузинскому законодательству, нового президента выбирают депутаты парламента и представители регионов. Глава государства будет определен осенью после того, как в стране состоятся парламентские выборы.

Иванишвили получил широкую известность как предприниматель. До 2011 года он владел бизнесом и в России, в частности банком «Российский кредит». С началом политической карьеры он продал почти все свои российские активы. На выборах 2012 года его партия «Грузинская мечта» смогла одержать верх над тогдашним правящим «Единым национальным движением» президента страны Михаила Саакашвили. С тех пор политическая сила Иванишвили удерживает свои позиции в Грузии.

Ранее в Грузии начали расследование подготовки покушения на Иванишвили.

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