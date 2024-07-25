Экс-сотрудник ЦРУ оценил речь Байдена после снятия с выборов

Президент США Джо Байден во время своей первой речи после снятия с предвыборной гонки не назвал ни одной причины своего ухода. Об этом «Пятому каналу» рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Эксперт отметил, что в процессе его выступления можно заметить, что он очень слаб.

«Глядя на экран, можно было заметить, что он (Байден. — прим. ред.) слаб, едва держится на ногах и физически не в состоянии продолжать работу», — добавил Джонсон.

Он также отметил, что поддержка со стороны США не сможет оказать влияние на сложившуюся на Украине ситуацию. По его мнению, в случае, если президентом страны изберут Дональда Трампа, конфликт на Украине «гарантировано» закончится.

25 июля Байден, находясь в Овальном кабинете Белого дома, выступил с телеобращением к американскому народу, в котором пояснил причины своего решения не переизбираться на второй срок и уступить роль кандидата от Демократической партии Камале Харрис. Он заявил, что он заслуживает второго срока на посту главы государства, но решил поступиться амбициями ради блага американской демократии.

21 июля Байден заявил, что выходит из президентской гонки. На следующий день Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру на выборы президента страны от Демократической партии.

Ранее политолог назвал лживым кошмаром речь Байдена после снятия с выборов.