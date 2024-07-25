МИД России пригласил представителей всех стран Африки в Сочи

Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров сообщил, что представители всех 54 африканских стран приглашены на министерскую конференцию «Россия — Африка», которая состоится в Сочи осенью. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы пригласили представителей всех 54 африканских стран принять участие, а также руководителей региональных и субрегиональных интеграционных объединений, начиная с Афросоюза и заканчивая такими, как САДК, ЭКОВАС и другие», — рассказал он.

По его словам, значительная часть министров иностранных дел африканских стран уже дала свое согласие на участие.

До этого французское издание Le Point написало о том, что Украина пытается сорвать планы РФ в Африке. Согласно материалу, для этого Украина развивает дипломатические отношения со странами региона. Отмечается, что в марте 2022-го, во время голосования в ГА ООН по резолюции с осуждением российской специальной военной операции на Украине, 17 из 54 стран Африки воздержались.

Ранее в МИД рассказали, что Россия выполнила все обещания, данные Африке.