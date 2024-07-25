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Президент Чехии назвал условие, при котором можно проводить мирные переговоры по Украине

Президент Чехии Павел: без РФ и КНР переговоры о мире на Украине бессмысленны

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Elizabeth Franz/Reuters

Президент Чехии Петр Павел заявил, что без Китая и России переговоры о мире на Украине бессмысленны. Его слова передает агентство ЧТК.

«Без присутствия России и Китая за столом (переговоров. — «Газета.Ru») действительно будет невозможно достичь никаких мирных переговоров», — пояснил Павел.

Президент Чехии также указал на роль Китая, который несомненно является важным глобальным игроком «в экономике, в финансах, но он не является таковым, например, в политике обеспечения мира».

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по украинскому конфликту, несмотря на юридические проблемы с легитимностью президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Пескова, Россия с практической точки зрения готова к достижению своих целей путем переговоров, и «здесь возможны разные варианты».

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.

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