Политолог назвал лживым кошмаром речь Байдена после снятия с выборов

Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал первую речь президента США Джо Байдена после снятия с предвыборной гонки. Эксперт обратил внимание на слова действующего американского лидера о том, что он стал «первым в столетии, при котором Америка не была в состоянии войны».

В действительности же он стал президентом, при котором все «окончательно слетело с катушек», отметил политолог.

«Его выступление, по всей видимости, задумывалось как попытка представить президентство политика как историческое и прорывное. Но вместо этого оно получилось ужасным и кошмарно лживым», — сказал Дробницкий.

Он добавил, что после речи Байдена стало действительно непонятно, кто руководит огромной страной под названием США.

25 июля Байден, находясь в Овальном кабинете Белого дома, выступил с телеобращением к американскому народу, в котором пояснил причины своего решения не переизбираться на второй срок и уступить роль кандидата от Демократической партии Камале Харрис.

При этом президент США заявил, что заслуживает второго срока на посту главы государства, но решил поступиться амбициями ради блага американской демократии.

Как позднее написала газета The Washington Post, обращение Байдена было мрачным и полным размышлений.

Ранее Байдена призвали раскрыть детали его снятия с выборов.