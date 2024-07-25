Эксперт оценил планы Сырского взять под контроль Крым

Военный обозреватель Влад Шлепченко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о намерении взять под контроль Крым. Эксперт подчеркнул, что планы Киева могут быть любыми, но осуществить их в текущей обстановке не получится.

Шлепченко допустил, что это будет очередная «суицидальная миссия», которую Киев может реализовать только для медийности.

«Они могут подготовить некоторое количество маломерных судов, каких-нибудь катеров десантных, забросить небольшой десант на западное побережье Крыма. То есть это будет очередная суицидальная миссия ради красивой картинки. Но даже вероятность такого варианта маленькая», — сказал обозреватель.

Накануне Сырский в интервью The Guardian заявил, что планы взять под контроль Крым реалистичны, но он не будет раскрывать деталей, потому что «это большая военная тайна». Главком ВСУ подчеркнул, что Киев «сделает все возможное», чтобы вернуть Украину к границам 1991 года. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сырский признал, что у Киева не будет новых подразделений без мобилизации.