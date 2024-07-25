ЕС не поддержал Венгрию и Словакию по вопросу транзита нефти из РФ

Страны Евросоюза не поддержали Венгрию и Словакию по вопросу возобновления поставок нефти из РФ в эти страны. Об этом со ссылкой на источники сообщает британская газета Financial Times.

Как отмечает издание, комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявлял, что Брюсселю потребуется больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации.

«На вчерашней (24 июля — прим. ред.) встрече торговых представителей государств-членов (ЕС — прим. ред.) 11 стран выступили в поддержку его (Домбровскиса — прим. ред.) точки зрения, и ни одна из них не встала на сторону Будапешта и Братиславы», — говорится в сообщении издания.

До этого министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар призвал Европейскую комиссию быстрее решать вопрос транзита российской нефти через Украину.

По словам главы словацкого внешнеполитического ведомства, Еврокомиссия в среду приняла решение отложить обсуждение этого вопроса на другую дату.

Ранее МИД назвал «кнопкой манипуляции» ограничение Киевом транзита нефти из России.