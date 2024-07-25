Байден заявил, что заслуживает второго срока президентства

Президент США Джо Байден заявил, что он заслуживает второго срока на посту главы государства, но решил поступиться амбициями ради блага американской демократии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мое видение будущего Америки делают меня достойным второго срока, однако ничто, ничто не должно встать на пути спасения нашей демократии, включая наши собственные амбиции», — сказал он.

Помимо этого Байден отметил свои выдающиеся заслуги как президента и свое лидерство в мире.

25 июля Байден, находясь в Овальном кабинете Белого дома, выступил с телеобращением к американскому народу, в котором пояснил причины своего решения не переизбираться на второй срок и уступить роль кандидата от Демократической партии Камале Харрис.

21 июля Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

На следующий день вице-президент США Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру на выборы президента страны от Демократической партии.

Ранее Трамп едва понял речь Байдена о его выходе из президентской гонки.