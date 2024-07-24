В Совфеде рассказали, почему Кулеба заговорил о переговорах с РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заговорил о готовности Киева к переговорам с Россией именно во время визита в Китай, заметил в беседе с «Газетой.Ru» вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По его словам, украинскому дипломату было неловко, продвигать «мирный план» своего руководства.

«Пекин продвигает свой план мирного урегулирования, который совершенно точно не совпадает с украинским. Проект КНР можно сказать перпендикулярен так называемому «мирному плану» Зеленского. Кулебе в этой ситуации было крайне неловко и некомфортно пытаться продвигать заведомо неприемлемые для китайской стороны инициативы Киева, как и вспоминать о том, что Украина сама себе запретила любые переговоры. Поэтому глава украинского МИД говорил то, что было любезно слуху его китайских собеседников», — пояснил Косачев.

Он добавил, что вряд ли Кулеба вкладывал в свои слова какой-то радикально новый смысл по сравнению с тем, что руководители его страны говорили до этого. Косачев подчеркнул, что пока Украина не показывает готовности к серьезному диалогу.

О согласии Украины на диалог с Москвой Кулеба заявил во время встречи со своими китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу. По данным МИД КНР, украинский дипломат подметил, что Киев готовится к диалогу с Москвой. При этом на Украине впоследствии уточнили, что речь шла о переговорах на определенном этапе, когда Россия «будет готова вести переговоры добросовестно», чего пока якобы не наблюдается.

Ранее в Кремле оценили идеи мирного урегулирования на Украине.