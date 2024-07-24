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В Раде заявили о рекордном дефиците бюджета

Нардеп Фролов заявил, что Украина обладает самым большим в мире дефицитом бюджета

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РИА Новости

Украина обладает самым большим в мире дефицитом бюджета, в ситуации, когда расходы государства вдвое превышают доходы. Об этом украинскому изданию «Новости. Live» заявил народный депутат Украины Павел Фролов.

«У нас уникальная ситуация: бюджетный дефицит самый большой в мире. Расходы вдвое превышают доходы. Ситуация сложная, ведь война — это очень дорого», — заявил Фролов.

Украинский депутат пояснил, что Киев в данный момент прилагает все возможные усилия для того, чтобы убедить Запад не уменьшать поддержку Украины и продолжения вооруженного конфликта.

До этого украинский экономист Сергей Фурса заявил, что мобилизация еще около 200 тыс. граждан Украины может сократить рост экономики страны на 0,5%.

Он не исключил, что на фоне мобилизации работающие жители Украины начнут уходить «в тень», что способно еще сильнее ударить по украинской экономике. Как он сказал, из-за нехватки рабочей силы фактические темпы восстановления экономики Украины должны быть ниже.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) предложили план по восстановлению украинской экономики.

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