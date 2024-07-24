Политолог: демократы навязывают Харрис, как безальтернативного кандидата

После выхода действующего лидера США Джо Байдена из предвыборной гонки, демократы начали навязывать вице-президента Камалу Харрис в качестве безальтернативного кандидата на должность главы Белого дома. Такое мнение в беседе с RT высказал кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«Мы можем наблюдать применение политической технологии в целях утверждения Камалы Харрис, по крайней мере на уровне общественного сознания американцев, в качестве уже номинированного на президентский пост кандидата от Демократической партии», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что навязывание электорату Харис не красит Америку, называющую себя демократической страной.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее предвыборную кампанию.

24 июля стало известно, что дебаты Харрис и кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа пройдут 10 сентября.

Ранее в МИД РФ указали на вероятность гражданского конфликта в США.