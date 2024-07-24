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В Турции обрадовались пересмотру многими странами своей позиции по Украине

Фидан: Турция рада, что многие поняли необходимость прекращения огня на Украине

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Petrov Sergey/Global Look Press

Турция рада видеть, что многие страны мира начали осознавать необходимость прекращения боевых действий на Украине. Об этом в ходе интервью для телеканала Sky News Arabia сообщил министр иностранных дел республики Хакан Фидан.

По его словам, Анкара готова приложить максимум усилий для урегулирования кризиса. В то же время дипломат обратил внимание, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган с самого начала представил видение того, как можно остановить конфликт.

«К сожалению, противоборствующие стороны сначала не разделяли это видение, но на данный момент мы с радостью наблюдаем, что все согласны — необходимо начать диалог и переговоры для прекращения огня», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Турция постоянно ведет переговоры с РФ и Украиной. Это касается как официальных встреч, так и не афишируемых.

Как сказал Фидан, международному сообществу пора проявить инициативу ради завершения боевых действий. Дипломат уточнил, что Анкара со своей стороны продолжает принимать меры для возобновления диалога Москвы и Киева.

24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны готовы к переговорам с РФ. Однако этот диалог должен быть рациональным и иметь практическое значение, добавил он.

Ранее в МИД РФ оценили готовность Украины к переговорам.

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