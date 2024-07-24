Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина отказалась принять посла Болгарии из-за его жены

«24 часа»: Украина отказалась принять посла Болгарии из-за его жены россиянки

close
100%
Alex Brandon/AP

Болгария не смогла отправить на Украину посла страны Петра Танева, кандидатура которого была согласована кабинетом министров и президентом страны. Об этом сообщает издание «24 часа» со ссылкой на правительственные источники в Софии.

По информации газеты, представителя страны не смогли назначить из-за его супруги россиянки.

Киев рассмотрел в дипломате человека с «пророссийскими наклонностями», пишет издание.

В начале июля посольство Украины в Болгарии негативно отреагировало на заявление премьер-министра технического правительства этой страны Димитара Главчева о том, что София на саммите НАТО предложит инициировать мирные переговоры между Москвой и Киевом.

До этого президент Болгарии Румен Радев заявил, что из-за нарушения красных линий странами Запада развитие украинского конфликта становится неконтролируемым.

Ранее МИД призвал Болгарию отказаться от преследований «Русофилов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами