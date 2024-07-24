Украина отказалась принять посла Болгарии из-за его жены

Болгария не смогла отправить на Украину посла страны Петра Танева, кандидатура которого была согласована кабинетом министров и президентом страны. Об этом сообщает издание «24 часа» со ссылкой на правительственные источники в Софии.

По информации газеты, представителя страны не смогли назначить из-за его супруги россиянки.

Киев рассмотрел в дипломате человека с «пророссийскими наклонностями», пишет издание.

В начале июля посольство Украины в Болгарии негативно отреагировало на заявление премьер-министра технического правительства этой страны Димитара Главчева о том, что София на саммите НАТО предложит инициировать мирные переговоры между Москвой и Киевом.

До этого президент Болгарии Румен Радев заявил, что из-за нарушения красных линий странами Запада развитие украинского конфликта становится неконтролируемым.

Ранее МИД призвал Болгарию отказаться от преследований «Русофилов».