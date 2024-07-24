План Запада и киевского режима по дестабилизации ситуации в России полностью провалился. Об этом заявил военный аналитик и бывший военнослужащий ВМС США Марк Слебода в интервью на YouTube.

Он отметил, что стратегия Украины и стран Запада заключалась в том, чтобы Киев смог удержать свои позиции до конца 2024 года, после чего для Украины будет создана новая армия.

«Но если вы обратите внимание, то поймете, что на самом деле они рассчитывают на то, что было их единственной надеждой с самого начала, – политическая дестабилизация России», — сказал он.

Слебода отметил, что антироссийские санкции не достигли нужного для Запада результата.

Тем временем страны Запада продолжают поставлять технику ВСУ. Недавно стало известно о прибытии колонны военной техники НАТО для ВСУ в Харькове.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи ожидает победу России на Украине.

Ранее сообщалось, что НАТО возглавит координацию помощи Украине.