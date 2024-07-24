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В Британии заявили о необходимости нормализовать отношения с РФ

Британский политик Куртен призвал Лондон восстановить отношения с Москвой

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Depositphotos

Лондону следует нормализовать двусторонние отношения с Москвой. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен.

«Наша страна должна <...> восстановить нормальные, мирные и дружеские отношения с РФ», — подчеркнул политик.

В то же время он обратил внимание на необходимость предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. По словам Куртена, в том числе этому может поспособствовать Соединенное королевство.

21 июля газета Daily Mail опубликовала статью бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, посвященную украинскому кризису. В ней экс-глава правительства выразил уверенность, что в процессе урегулирования конфликта РФ придется отступить до границ 2022 года и «признать свободной» остальную часть Украины.

Также политик добавил, что в случае победы бывшего президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 года он сможет добиться завершения боевых действий на необходимых западным странам условиях. Как отметил Джонсон, экс-глава государства понимает, что поражение Киева обернется огромными долгосрочными издержками для Вашингтона.

Ранее в Кремле прокомментировали приход к власти в Великобритании лейбористов.

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