Завальный сообщил, что останется в комитете Госдумы по энергетике

Экс-председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный сообщил, что останется в комитете, а на пост председателя комитета придет бывший министр энергетики Николай Шульгинов. Об этом пишет РИА Новости.

«Я планирую остаться работать в комитете, вести те направления, которые вел до этого напрямую: атомную и газовую отрасль, вопрос безопасности, международную деятельность...» — сказал он.

Завальный добавил, что когда придет председатель комитета, они обсудят проведение работ в этих отраслях.

23 июля депутаты Госдумы Павел Завальный («Единая Россия») и Дмитрий Свищев (ЛДПР) были освобождены от должностей глав комитетов по энергетике и по физкультуре и спорту.

19 июля сообщалось, что в Госдуме до конца месяца ожидаются изменения на руководящих постах. Помимо уже перечисленных депутатов Завального и Свищева свой пост, вероятно, покинет вице-спикер Сергей Неверов.

Ранее депутат Госдумы выступил против возведения мечетей.