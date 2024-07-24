Штаб Трампа подал жалобу на действия Харрис в Федеральную избирательную комиссию

Предвыборный штаб кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа заявил, что вице-президент Камала Харрис не имеет права на получение средств избирательной кампании действующего главы государства Джо Байдена и в связи с этим подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Жалоба была подана главным юрисконсультом предвыборной кампании Трампа Дэвидом Уоррингтоном. По их мнению, Харрис пытается незаконно получить $91,5 млн из оставшихся от кампании Байдена средств, что является «наглым присвоением» денег, которое может стать крупнейшим нарушением закона о федеральных избирательных кампаниях 1971 года.

В свою очередь, представители Харрис назвали необоснованными претензии избирательного штаба Байдена.

До этого Трамп заявил, что Харрис в случае победы на предстоящих в ноябре президентских выборах разрушит страну.

Ранее Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.