Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Штаб Трампа подал жалобу на действия Харрис в Федеральную избирательную комиссию

CNN: штаб Трампа пытается помешать переводу Харрис средств кампании Байдена

close
100%
Tom Brenner/Reuters

Предвыборный штаб кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа заявил, что вице-президент Камала Харрис не имеет права на получение средств избирательной кампании действующего главы государства Джо Байдена и в связи с этим подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Жалоба была подана главным юрисконсультом предвыборной кампании Трампа Дэвидом Уоррингтоном. По их мнению, Харрис пытается незаконно получить $91,5 млн из оставшихся от кампании Байдена средств, что является «наглым присвоением» денег, которое может стать крупнейшим нарушением закона о федеральных избирательных кампаниях 1971 года.

В свою очередь, представители Харрис назвали необоснованными претензии избирательного штаба Байдена.

До этого Трамп заявил, что Харрис в случае победы на предстоящих в ноябре президентских выборах разрушит страну.

Ранее Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами