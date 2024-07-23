Харрис пообещала победить на выборах

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис заявила, что набрала достаточно поддержки среди Демократической партии для выдвижения своей кандидатуры на президентские выборы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Харрис на митинге в Милуоки, в штате Висконсин.

«Мне сообщили, что мы заслужили поддержку достаточного количества делегатов, чтобы обеспечить демократическую номинацию», — заявила Харрис.

Также вице-президент Соедииненных Штатов добавила, что ставит перед собой задачу победить на выборах экс-президента Дональда Трампа и восстановить единство Демократической партии.

До этого стало известно, что лидеры демократов в обеих палатах конгресса США заявили о намерении поддержать выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты США от партии.

23 июля в Белом доме заявили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден с самого начала своего президентского срока считал вице-президента Камалу Харрис готовой управлять страной.

Ранее Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.