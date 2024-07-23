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Байден появился на публике впервые после отказа от участия в выборах

Байден впервые после решения о выходе из предвыборной гонки появился на публике

Президент США Джо Байден впервые после заявления о выходе из предвыборной гонки появился на публике. Об этом сообщает Fox News.

«Президент Байден впервые появляется на публике после приостановки своей предвыборной кампании и возвращается в Вашингтон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден сдал отрицательный тест на коронавирус. Камеры засняли, как он садится в борт номер один, чтобы вылететь в столицу США.

До этого лечащий врач президента Кевин О'Коннор заявил, что Байден больше не страдает от симптомов коронавируса. По его словам, показатели Байдена, включая результаты пульсоксиметрии, оставались в норме.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей в качестве главы государства до конца нынешнего срока.

Ранее политолог объяснил, почему Байден поддержал Харрис в президентской гонке.

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